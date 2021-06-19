Бахыт Султанов провел ряд встреч с высшими должностными лицами Украины

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова в Украину состоялся ряд встреч с высшими должностными лицами Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в Украине.

В ходе беседы с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали наличие множества точек соприкосновения для дальнейшего развития торгового и кооперационного взаимодействия, о чем свидетельствуют итоги 14-го заседания Совместной казахстанско-украинской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В свою очередь, подписанный Протокол заседания Комиссии, по сути, является детализированной «дорожной картой» совместных действий.

Стороны условились обеспечить контроль за выполнением достигнутых договоренностей и на регулярной основе поддерживать динамику межправительственных и межведомственных контактов.

«Убежден, что тесное взаимодействие между нашими правительствами будет способствовать дальнейшему росту экономических показателей двух стран», - отметил Денис Шмыгаль.

С вице-премьер-министром Украины – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым обсуждены вопросы взаимодействия в сфере цифровизации и предоставления IT-услуг.

М. Федоров высоко оценил достижения Казахстана по внедрению цифровых технологий для предоставления государственных услуг населению и бизнесу. С учетом наличия высокой компетенции украинских IT-специалистов, собеседниками был отмечен значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.

«Нам есть чем поделиться друг с другом», – подчеркнул вице-премьер-министр Украины, принимая приглашение посетить Казахстан с целью предметной проработки перспективных проектов и обмена опытом в сфере предоставления государственных услуг в цифровом формате.

В целях обсуждения дальнейших мер по борьбе с пандемией коронавируса Б. Султанов также провел переговоры с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19. При этом казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

Казахстанский министр подчеркнул, что с первых дней распространения коронавируса сторонами было налажено эффективное взаимодействие в вопросах поставок гуманитарной помощи из Китая в Украину транзитом через Казахстан (с технической посадкой в городах Казахстана).

Напомним, 18 июня в Киеве прошло 14-е заседание Межгосударственной казахстанско-украинской Комиссии по экономическому сотрудничеству.