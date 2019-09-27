+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 27 °С
USD 387.53 EUR 423.69
RUB 6.02 CNY 54.34
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бахыт Султанов прокомментировал заявление председателя ЕАБР о создании единой валюты для ЕАЭС

27 Сентября 2019 13:52
Поделиться:
Бахыт Султанов прокомментировал заявление председателя ЕАБР о создании единой валюты для ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал заявление в СМИ председателя Евразийского Банка Развития (ЕАБР) о создании единой валюты для стран-участниц ЕАЭС, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года обсудили в Бишкеке
Компании по обслуживанию медтехники из РФ и РК наказаны за антиконкурентное соглашение Казахстан планирует активизировать в 2020 году взаимодействие с Беларусью как председателем в ЕАЭС Рабочую группу по устранению барьеров для бизнеса предлагают создать в рамках ЕАЭС

- Бахыт Турлыханович, 25 сентября т.г. Председатель Евразийского Банка Развития Андрей Бельянинов в интервью «Российской газете» высказался о создании единой валюты для ЕАЭС, ее возможного названия и позиционирования ЕАБР в качестве прообраза будущего центрального банка ЕАЭС. Что вы думаете по этому поводу? Имеют ли такие высказывания серьезную основу?

- Сразу хочу отметить, чтоЕАБР является всего лишь международным институтом развития, который финансирует инвестиционные проекты интеграционного характера. Поэтому, думаю, что мандата обсуждать вопрос введения единой валюты в рамках ЕАЭС у него нет и быть не может.

Полагаю, это выражение личной позиции Андрея Юрьевича как эксперта, которую может высказать каждый.

Действительно, эксперты и СМИ на различных площадках часто беспричинно будируют данный вопрос.

Однако, важно раз и навсегда зафиксировать в умах наших граждан, что вся нормативная база ЕАЭС строго соблюдает вопросы суверенитета каждого участника. Вопросы валютного регулирования и проведения торговых расчетов также являются суверенными.

Основная задача всех органов ЕАЭС – отмена барьеров в торговле между нашими странами, в том числе при помощи введения единых стандартов и требований к товарам и применение единых тарифных/нетарифных мер и других инструментов к импорту из третьих стран.

Учитывая, что финансовый рынок и монетарная политика напрямую влияют на условия торговли, конкурентоспособность товаров и услуг, мы договорились использовать согласованные инструменты, позволяющие их координировать.

К примеру, подписано Соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации. Кроме того, на стадии подготовки находится ряд других соглашений (о Совете по курсовой политике, о допуске брокеров и дилеров на рынки государств-членов).

В целом к 2025 году мы планируем состыковку законодательств в страховой и банковской сферах и сфере, регулирующей рынок ценных бумаг. Для этого планируется создать орган, который будет располагаться в Алматы. Он займется ведением реестра субъектов общего финансового рынка, разработкой рекомендаций по сотрудничеству с международными организациями и по улучшению законодательств государств ЕАЭС для их соответствия международным стандартам.

При этом вести монетарную политику, обеспечивать финансовую стабильность, осуществлять надзор за субъектами финансового рынка национальные банки наших стран будут самостоятельно.

Я перечислил тот основной массив работы, который мы будем планомерно реализовывать в финансовом секторе ЕАЭС. И еще раз хочу сказать: на пространстве Евразийского союза введение единой валюты не планируется.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Банки, Экономика, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив