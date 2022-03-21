Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Бахыт Султанов прокомментировал скопление авто на казахстанско-российской границе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Марта 2022, 15:56
Бахыт Султанов прокомментировал скопление авто на казахстанско-российской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию со скоплением грузового транспорта на казахстанско-российской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

«Хочу проинформировать вас о ситуации со скоплением грузов на казахстанско-российской границе. На погранпунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности.

Причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому ПП Маштаково, выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана 16-17 марта на казахстанском погранпосту «Сырым» отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны.

Но сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме.

Кроме того, для упрощения процесса пересечения границы товарами сейчас мы прорабатываем возможность предоставлять допуск ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. Это исключит необходимость для водителей делать крюк на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли.

Еще раз хочу заверить, что я отслеживаю ситуацию с трансграничной торговлей и нахожусь на постоянной связи с нашими российскими коллегами. В случае появления каких-либо сложностей, мы оперативно принимаем меры по их устранению», - отметил Б. Султанов.


Правительство РК   Транспорт   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау