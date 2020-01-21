Бахыт Султанов предложил Франции 85 казахстанских товаров для экспорта на 1,5 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов встретился в Париже с Государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, передает МИА «Казинформ».
Об этом Бахыт Султанов сообщил на своей странице в Facebook.
Как отметил отметил министр, Жан-Батист Лемуан является членом Правительства, отвечающим за вопросы торговли, и сопредседателем французско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили ход подготовки к министерской конференции ВТО, которая пройдет в Нур-Султане в июне.
«Франция возлагает большие на эту встречу. Пришли к общему мнению, что торговые противостояния и протекционизм становятся реальной угрозой для единых многосторонних правил мировой торговли, а также о необходимости придания импульса для их развития в современных условиях», - написал Бахыт Султанов.
Кроме того, участники встречи обсудили развитие казахстанско-французских торгово-экономических отношений.
«За 11 месяцев 2019 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил 4 млрд долл. Мы отмечаем рост казахстанского экспорта во Францию на 1%. Мы поставляем Парижу сырую нефть, уран, катоды и меди, продукцию рыбпрома. В предыдущем году экспорт составил 3,4 млрд долл. Из Франции в Казахстан привозят летательные аппараты, лекарственные средства и вакцины, электрические трансформаторы. С коллегой обсудили возможности для наращивания товарооборота. Казахстан нацелен на диверсификацию структуры нашего экспорта», - сообщил министр торговли и интеграции РК.
Бахыт Султанов предложил французским коллегам изучить перечень из 85 потенциальных товаров на полмиллиарда долларов, которые востребованы на рынке Франции.
«У нас есть возможность дополнительно увеличить поставки пшеничной муки , металлургической, химической продукции. Думаю, что наша беседа с г-ном Лемуаном даст импульс для совместной работы по росту товарооборота», - резюмировал Б. Султанов.
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