Бахыт Султанов поздравил ветеранов с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Бахыт Султанов поздравил ветеранов с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Дорогие ветераны! Уважаемые жители столицы и гости! Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! Для каждого из нас этот праздник - дань памяти и уважения ветеранам войны! Мы выражаем слова искренней признательности и безграничной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто ковал Победу в тылу, и всем людям старшего поколения, подарившим нам мирное и светлое будущее. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, говоря о ветеранах, отмечает: «Чем больше времени проходит, тем больше осознания великих свершений Великой Победы, которое свершило ваше поколение». Уверен, что молодое поколение будет также крепко любить свою Родину и всегда помнить о несгибаемом героизме отцов и дедов! Низко склоняя голову перед светлой памятью павших, мы чествуем тех, кто и сегодня находится в строю. Спасибо вам за стойкость и отвагу, мужество и силу духа, за бессмертный подвиг и Великую Победу! Мы всегда будем равняться на вас, бережно хранить традиции, которые вы заложили. От всей души желаю вам доброго здоровья, тепла и заботы ваших близких! С праздником! С Днём Победы!» - поздравил аким города Нур-Султан Бахыт Султанов.