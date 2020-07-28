Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Бахыт Султанов отметил необходимость снижения комиссии межбанковских переводов

Автор:  
Серик Сабеков
28 Июля 2020, 11:58
Бахыт Султанов отметил необходимость снижения комиссии межбанковских переводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил необходимость рассмотрения вопросов снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развития новых небанковских платежных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в Налоговом кодексе об освобождении от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Министр добавил, что в рамках новых норм закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна».

«Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защите прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР», - резюмировал Бахыт Султанов.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане