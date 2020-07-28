Бахыт Султанов отметил необходимость снижения комиссии межбанковских переводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил необходимость рассмотрения вопросов снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развития новых небанковских платежных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в Налоговом кодексе об освобождении от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Министр добавил, что в рамках новых норм закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна».

«Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защите прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР», - резюмировал Бахыт Султанов.