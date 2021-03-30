Бахыт Султанов назвал сроки начала строительства оптово-распределительных центров в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о ходе работ по созданию торгово-логистического хаба в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 53 Комплексного плана по развитию Северо-Казахстанской области предусмотрено создание торгово-логистического хаба (ТЛХ). Министерством торговли и интеграции данный вопрос проработан совместно с акиматом Северо-Казахстанской области», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Министр пояснил, что реализация этого проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе строительство оптово-распределительного центра в рамках создания Национальной товаропроводящей системы (НТС). На втором этапе дальнейшее его переформатирование в ТЛХ.

«В настоящее время первый этап создания НТС находится на стадии завершения экономической экспертизы Министерства национальной экономики. Начало строительных работ запланировано на апрель этого года», - сообщил Бахыт Султанов.

Второй этап формирования НТС, как было отмечено, предполагает создание 7 ОРЦ (оптово-распределительных центров), в том числе ОРЦ-Хранение в городе Петропавловске.

«Учитывая уже имеющийся опыт, наработанный на первом этапе, начало строительных работ предполагается начать в сентябре текущего года», - добавил Бахыт Султанов.



