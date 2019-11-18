Бахыт Султанов назвал основные причины роста цен на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что акиматы не используют инструмент для регулирования цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Министерства торговли и интеграции, выступая на заседании Правительства, отметил, что для принятия оперативных мер по стабилизации цен на товары в период межсезонья и сглаживания возможных спекулятивных скачков акиматы были наделены функцией по регулированию цен на социально значимые товары, однако на сегодня данная функция ими просто не используется.

«По причине роста цен проведен анализ, выяснилось, что одной из основных причин роста цен остается наличие на продовольственном рынке большого количества дистрибьютеров с разными торговыми наценками, что и приводит к увеличению цен. Вторая причина - увеличение экспортного объема», - пояснил Бахыт Султанов.

В частности, было отмечено, что рост цен на рис наблюдается в связи с возросшим спросом на казахстанский рис со стороны Узбекистана и Туркменистана.

«Акиматы зачастую не знают, что производится в их регионах и откуда завозится. Как показывает анализ, в связи с открытостью торговых границ в рамках ЕАЭС с ростом цен в России растут и наши цены. Совместно с Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами проводится работа для поэтапного устранения причин роста цен и их сдерживания», - подчеркнул Бахыт Султанов.

Глава Минторговли также назвал и системные проблемы в этом вопросе.

«Системная проблема в том, что не налажен процесс хранения на производственных объектах, не налажена доставка этих товаров, распределения их среди сетей, вот эта система хромает. Большое количество неэффективных посредников тоже влияет на ценообразование», - добавил Бахыт Султанов.