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    17:37, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Бахтияр Макен назначен руководителем холдинга Nur Media

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На должность генерального директора холдинга «Nur Media» назначен Бахтияр Макен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

    Батияр Макен родился 22 ноября 1981 года. Выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны, США по программе «Болашақ».

    Ранее занимал должности начальника управления по вопросам молодежной политики и начальника управления внутренней политики города Алматы, заместителя акима Западно-Казахстанской области. Был депутатом Мажилиса Парламента VI созыва от партии «Nur Otan» и членом Политического совета. С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима города Нур-Султана.


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