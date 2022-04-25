Бахтияр Макен назначен руководителем холдинга Nur Media

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На должность генерального директора холдинга «Nur Media» назначен Бахтияр Макен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

Батияр Макен родился 22 ноября 1981 года. Выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны, США по программе «Болашақ».

Ранее занимал должности начальника управления по вопросам молодежной политики и начальника управления внутренней политики города Алматы, заместителя акима Западно-Казахстанской области. Был депутатом Мажилиса Парламента VI созыва от партии «Nur Otan» и членом Политического совета. С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима города Нур-Султана.