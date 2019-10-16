Бахтияр Макен: Наша задача - сохранить устойчивую модель межэтнического согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Нур-Султана, заместитель председателя совета по связям с религиозными объединениями при акимате Бахтияр Макен рассказал о важности сохранения межэтнического и межконфессионального согласия в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша с вами задача - совместными усилиями сохранить устойчивую модель межэтнического и межконфессионального согласия, которая сложилась в нашем обществе. Каждый из нас ценит то мирное небо, которое у нас есть сегодня и каждый из нас должен вносить свой вклад в процветание нашей общей Родины. Основная тема нашей сегодняшней встречи - это «Преемственность поколений и воспитание молодежи в духе ценностей суверенного Казахстана». В своем выступлении на торжественной церемонии открытия Года молодежи Елбасы отметил, что «От Ассамблеи народа Казахстана требуется перестроить работу с акцентом на молодежную политику, Ассамблея должна сформировать четкую программу по продвижению ценностей суверенного Казахстана, преемственности поколений, укреплению единства и патриотизма», - рассказал Бахтияр Макен в ходе республиканской конференции «Духовное согласие – залог единства и стабильности», прошедшей в Нур-Султане.

Заместитель акима Нур-Султана также отметил, что одной из ценностей суверенного Казахстана является духовность, охватывающая разные аспекты нашей жизни. Так, по его словам, религия для многих наших сограждан является источником и основой понятия духовности.Напомним, в столице прошла республиканская конференция «Духовное согласие – залог единства и стабильности», приуроченная ко Дню духовного согласия. В мероприятии принял участие министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.