Бахтияр Кожахметов назначен вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в г. Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

В 2005-2007 гг. работал в общественных объединениях и организациях.

В 2007-2009 гг. — занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии».

В 2009 г. — заместитель председателя МОО «Лидер XXI века г. Астана».

В 2010-2011 гг. — менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО «НИХ «Зерде».

В 2011-2012 гг. — трудился на различных должностях в АО «Национальные информационные технологии».

В 2012-2013 гг. — и.о. руководителя, руководитель управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2013-2014 гг. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 г. — руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО «Национальные информационные технологии».

В 2014-2015 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

В 2015-2016 гг. — заместитель директора АО «Правительство для граждан».

В 2016-2017 гг. — заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии».

В 2017-2019 гг. — управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

С апреля 2020 г. и по настоящее время — заместитель председателя-член правления АО НИХ «Зерде».

