РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:53, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Бахтияр Кожахметов назначен вице-министром финансов РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в г. Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

    Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

    В 2005-2007 гг. работал в общественных объединениях и организациях.

    В 2007-2009 гг. — занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии».

    В 2009 г. — заместитель председателя МОО «Лидер XXI века г. Астана».

    В 2010-2011 гг. — менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО «НИХ «Зерде».

    В 2011-2012 гг. — трудился на различных должностях в АО «Национальные информационные технологии».

    В 2012-2013 гг. — и.о. руководителя, руководитель управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В 2013-2014 гг. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В 2014 г. — руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО «Национальные информационные технологии».

    В 2014-2015 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

    В 2015-2016 гг. — заместитель директора АО «Правительство для граждан».

    В 2016-2017 гг. — заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии».

    В 2017-2019 гг. — управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    С апреля 2020 г. и по настоящее время — заместитель председателя-член правления АО НИХ «Зерде».

    Теги:
    Правительство Правительство РК Назначения Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Новые модели авто будут производить в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!