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Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу

22 Декабря 2021 21:15
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Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Известный боксер, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии.

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В Уральске во время проведения чемпионата Казахстана-2021 по боксу среди мужчин, поклонник казахстанского боксёра, олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вэла Баркера, десятикратного чемпиона страны, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Бахтияра Артаева офицер Нацгвардии старший лейтенант Заманбек Орынбасар по казахскому обычаю попросил перерезать путы своему годовалому сыну Айсултану. Олимпийский чемпион с радостью согласился.

Кроху при поддержке родителей поставили на белую ткань с надписью «Тай-Тай». Бахтияр большим ножом перерезал путы, после чего кроха сделал первые шаги. Чемпион также подарил малышу памятные подарки.

-Всей семьей решили данный обряд провести здесь на соревнованиях. Я сам с детства занимался боксом, Бахтияр Артаев является для меня кумиром. Безусловно, хотелось бы, чтобы сын стал в будущем спортсменом. Буду его направлять, давать свои советы, но, конечно, он сам решит связывать ли свою жизнь с боксом или нет», - говорит начальник физической подготовки и спорта воинской части 5517 РгК «Батыс» Нацгвардии старший лейтенант Заманбек Орынбасар

Стоит сказать, что казахский обряд «тұсау кесу» - разрезание пут на ногах, символизирующее начало нового этапа в жизни ребенка – умение ходить, познавать мир. Наши предки были уверены, если не провести этот ритуал, то ребенок будет часто спотыкаться, будет неуверенным и неуклюжим. Нередко казахстанцы просят известных людей перерезать путы их детям, а те, в свою очередь, с честью воспринимают такое предложение.


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#Западно-Казахстанская область   #Спорт   #Видео   #Общество   #Бокс  
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