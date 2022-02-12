Новости
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
12 Февраля 2022 09:39
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Афин, обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента и государственного тренера Федерации бокса Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».
Новости по темеЧемпионат мира по таеквондо примет Мексика Призер Олимпиады в Пекине поблагодарил команду Казахстана по шорт-треку Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля
Эту информацию Казинформу подтвердил сам спортсмен.
— Я подтверждаю свою отставку. Но о причине пока ничего сказать не могу, — сказал Артаев.
Артаев Бахтияр Гарифулаевич, уроженец г. Тараз, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, Олимпийский чемпион XXVIII летних Олимпийских игр 2004 года Афины, обладатель «Кубка Баркера», бронзовый призер чемпионата мира 2005 года, серебряный призер Азиатских игр 2006 года Доха (Катар).
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Избран новый президент футбольного клуба «Ордабасы»
- Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля
- Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
- Максат Кикимов покидает пост заместителя акима Алматы
- Три казахстанских шорт-трекиста вышли в 1/4 Олимпиады
- Призер Олимпиады в Пекине поблагодарил команду Казахстана по шорт-треку
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн