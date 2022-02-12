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Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана

12 Февраля 2022 09:39
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Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Афин, обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента и государственного тренера Федерации бокса Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».

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Эту информацию Казинформу подтвердил сам спортсмен.

— Я подтверждаю свою отставку. Но о причине пока ничего сказать не могу, — сказал Артаев.

Артаев Бахтияр Гарифулаевич, уроженец г. Тараз, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, Олимпийский чемпион XXVIII летних Олимпийских игр 2004 года Афины, обладатель «Кубка Баркера», бронзовый призер чемпионата мира 2005 года, серебряный призер Азиатских игр 2006 года Доха (Катар).




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#Отставки    #Спорт   #Бокс  
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