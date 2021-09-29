Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Бахтияр Артаев извинился за неудачное выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио

Автор:  
Серик Сабеков
29 Сентября 2021, 16:12
Бахтияр Артаев извинился за неудачное выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный тренер РК по боксу Бахтияр Артаев попросил прощения за неудачное выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, мы просим прощения за неудачные показатели выступления на Олимпиаде в Токио. В предстоящий период планируется провести анализ и системную работу. Хочу заверить, что на следующей Олимпиаде мы вернемся к нашим предыдущим результатам и покажем высокие результаты. Большое спасибо за вашу поддержку!», - сказал Бахтияр Артаев на заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Ранее сообщалось, что на заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана обсуждаются итоги Олимпийских игр Токио-2020 и подготовка к зимним Олимпийским играм Пекин-2022.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития спорта в стране. По его прямому поручению Правительством принимается ряд конкретных мер по развитию сферы спорта, в том числе массового спорта. В этой связи мы надеемся провести вместе с вами большую работу. До конца года планируется завершить начинание Главы государства по строительству 100 спортивно-оздоровительных комплексов в самых нуждающихся городах и селах», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

Ранее вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев прокомментировал выступление отечественных боксеров на Олимпиаде в Токио и заявил, что пришло время провести работу над ошибками.

Правительство РК   Спорт   Олимпиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей