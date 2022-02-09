Бахтияр Адамжан поделился впечатлениями от участия в мировом шоу в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Воодушевленными вернулись из Австралии артисты балета театра оперы и балета «Астана Опера» Бахтияр Адамжан и Шугыла Адепхан. Ведущий солист балетной труппы Бахтияр Адамжан завоевывает публику Зеленого континента. Выступления заслуженного деятеля Казахстана с большим успехом прошли в Австралии в рамках мирового шоу Ballet International Gala, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гала-представление, участниками которого также стали ведущие солисты Королевского балета Ковент-Гарден, Американского театра балета и Квинслендского балета, прошли с 26 января по 5 февраля. Лучшие танцовщики из разных уголков планеты представили свое искусство на двух крупных площадках северо-востока Австралии.

Казахстан на этих показательных выступлениях представил талантливейший танцовщик Бахтияр Адамжан. В качестве партнерши артист пригласил коллегу из «Астана Опера» Шугылу Адепхан, вместе с которой исполняет экспрессивный номер из балета «Спартак» А. Хачатуряна.

«Основной упор ставился на театр «Астана Опера». Мы станцевали отрывок из балета «Спартак». Я станцевал первый монолог. Зрители встретили нас очень тепло. Нам очень приятно было прочувствовать любовь зрителей. Можем отметить, что в сфере культуры, мы одни из первых, кто получил приглашение выступить в рамках Ballet International Gala», - признался ведущий солист балетной труппы.

По его словам, зрители настолько ценят и любят творчество казахстанских артистов, что не удивляются уровню отечественного балет.

«Когда даже принимал участие в конкурсах, уже все знали, что в Казахстане сформировалась хорошая балетная школа. Мы тоже развиваемся, за рубежом происходят очень интересные изменения. Однако нужно отходить от этого стереотипа, что это искусство не очень хорошо развито в нашей стране. Наш театр, артистов знают многие за рубежом», - поделился Бахтияр Адамжан.

После выступления поклонники подарили артисту картину, историей которой он поделился с журналистами.

«Картина была написана 7 месяцев назад. Художник изначально рисовал картину для гала-балета. Оказалось, что он поклонник моего творчества и подарил картину, на которой изображен момент, где я танцую на сцене», - рассказал артист.

Бахтияр Адамжан признался, что артистов еще раз пригласили выступить уже в августе текущего года.

«Зовут не только нас, но и наших других артистов. Нас ждут. Хоть и концерт организовали впервые, однако он прошел с большим успехом, они не ожидали такой бурной овации от зрителей. Нам даже сказали, что мы являемся костяком этого фестиваля, гала-балета. Это для нас большая честь», - добавил Бахтияр Адамжан.