Бахтияр Адамжан и Анастасия Заклинская выступили на гала-концерте звезд мирового балета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звезда мирового балета, ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана, обладатель множества наград, включая Гран-при престижных международных конкурсов - Бахтияр Адамжан и яркая солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская блистательно выступили на юбилейном гала-концерте звезд мирового балета «Андрис Лиепа 6:0». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Гастрольный тур Бахтияра Адамжана продолжился участием в постановках на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

Юбилейный вечер народного артиста России Андриса Лиепы с большим успехом прошел на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках известного проекта «Автографы и имиджи». Среди приглашенных артистов прославленного хореографа – лучшие танцовщики с самыми красочными и незабываемыми номерами.

Бахтияр Адамжан и Анастасия Заклинская, представившие на московской сцене не только «Астана Опера», но и весь Казахстан, блистали в образах Золотого раба и Зобеиды в адажио из балета «Шехеразада» на музыку Н.А. Римского-Корсакова в постановке самого Андриса Лиепы.

«Выступление в Кремле было праздником, – поделился ведущий солист «Астана Опера». – Для нас большая честь, что он выбрал именно наш театр для показа этого знаменитого адажио. Андрис Лиепа оценил наши старания, отметив, что мы держим высокую планку исполнения номера».

«Я хочу выразить большую благодарность Андрису Марисовичу за приглашение выступать на его юбилейном вечере, – отметила Анастасия Заклинская. – Программа концерта была очень насыщенна и интересна. Нас тепло встретили, и от выступления остались только положительные эмоции».

«Шехеразаду» Бахтияр Адамжан и Анастасия Заклинская исполняют с самых первых дней появления постановки на афише «Астана Опера».

«Мы выработали единый темп, изучили все нюансы, отработали до мелочей, – отмечает Б. Адамжан. – Моей партнерше идеально подходит роль Зобеиды – очень красивая и яркая, при этом большой профессионал».

Ведущий солист в рамках этой программы также великолепно исполнил па-де-де из балета «Корсар» А. Адана.

Безусловно, выступление казахстанских артистов украсило вечер балета. Искушенная московская публика рукоплескала нашим танцовщикам.

Не менее успешно прошли выступления Бахтияра Адамжана в Новосибирском театре оперы и балета, где он уже полгода работает приглашенным ведущим солистом. Зрители полюбили его в таких спектаклях как «Спартак» А. Хачатуряна, «Дон Кихот» и в классической версии балета «Баядерка» Л.Минкуса.

«В этот раз я танцевал в «Соборе Парижской Богоматери» Ролана Пети на музыку Мориса Жарра, а также в новой для меня версии балета «Баядерка» в постановке испанского хореографа Начо Дуато, – подчеркнул артист. – Его вариант спектакля осовременен и значительно отличается от знакомого мне, поэтому новая «Баядерка» стала премьерой. Я благодарен театру Новосибирска, подарившему этот опыт».

Бахтияр Адамжан на сегодняшний день – один из самых узнаваемых в мире казахстанских артистов балета.

«Я очень горжусь возможностью выступать на разных сценах, в гала-концертах наряду со звездами мирового балета, – подчеркивает он. – Знакомство с известными танцовщиками – прекрасная мотивация для творческого роста, обмена опытом. В то же время, выступать не только от имени театра, но и всего Казахстана, - большая ответственность, которую я осознаю, и стараюсь достойно представлять свою страну».