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Бахрейн поддержал действия властей РК по стабилизации ситуации в стране

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Января 2022, 02:22
Бахрейн поддержал действия властей РК по стабилизации ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор между и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид аль-Заяни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы глава бахрейнского внешнеполитического ведомства от имени руководства и народа Бахрейна выразил слова поддержки действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране, подтвердил готовность оказать помощь в случае необходимости. Также выразил уверенность в нормализации ситуации в ближайшее время.

М.Тлеуберди информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановления нормальной жизнедеятельности.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

МИД РК   Ближний Восток   Мухтар Тлеуберди   ЧП-2022  
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