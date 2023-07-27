Бахрейн и Южная Корея вошли в топ стран, в которые вывозят казахстанцев в рабство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно органами внутренних дел регистрируется более 100 преступлений, пресекается противоправная деятельность до 5 организованных преступных групп, ликвидируются каналы вывоза наших граждан в Королевство Бахрейн, Южная Корея и другие страны с целью дальнейшей эксплуатации», - сообщил начальник управления по борьбе с торговлей людьми Департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов во время международной конференции по вопросам торговли людьми в Астане.

По его данным, в 2021 году к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшиеся торговлей людьми и несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатацию в Бахрейне.

В 2022 году пресечена организованная группа в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми в трех южных областях республики.

«Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана, через знакомых и социальные сети, где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. Путем обмана, злоупотребления доверием, изъятия документов их вовлекали в занятия проституцией. Совершали в отношении них торговлю и обмен для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждали к употреблению наркотиков. Всего установлено 15 потерпевших, в том числе 7 несовершеннолетних. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде», - уточнил детали дела спикер.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявлено 110 преступлений, связанных с торговлей людьми. Чаще всего в рабство попадают социально-уязвимые слои населения.