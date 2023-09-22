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    10:56, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Бахытжан Сапиев назначен завотделом госконтроля Администрации Президента РК

    назначение АП
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    Распоряжением Главы государства Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».

    Напомним, 1 сентября Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан.

    В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента входят:

    ▪ руководитель Администрации Президента;

    ▪ секретарь Совета безопасности;

    ▪ начальник Канцелярии Президента;

    ▪ помощники Президента;

    ▪ советники Президента;

    ▪ отделы Администрации Президента.

    Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:

    – по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

    – по экономическим вопросам;

    – по международным вопросам;

    – по правовым вопросам;

    – по вопросам науки и инноваций.

    Должности заместителей руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.

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