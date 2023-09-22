Бахытжан Сапиев назначен завотделом госконтроля Администрации Президента РК
Распоряжением Главы государства Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».
Напомним, 1 сентября Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан.
В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента входят:
▪ руководитель Администрации Президента;
▪ секретарь Совета безопасности;
▪ начальник Канцелярии Президента;
▪ помощники Президента;
▪ советники Президента;
▪ отделы Администрации Президента.
Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:
– по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
– по экономическим вопросам;
– по международным вопросам;
– по правовым вопросам;
– по вопросам науки и инноваций.
Должности заместителей руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.