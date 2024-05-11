Бахытжан Абдурахманов будет бороться за бронзу Grand Slam

Выступающий в весовой категории до 73 кг Бахытжан Абдурахманов стал открытием второго соревновательного дня проходящего в столице мирового турнира из серии «Большого шлема», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В четвертьфинальном поединке казахстанец удушающим приемом одолел крепкого противника из РФ Махмадбека Махмадбекова. До поединка с Махмадбековым Абдурахманов «убрал» с турнирного пути представителей Франции и Южной Кореи.

В битве за выход в финал престижного соревнования Бахытжан не справился с ещё одним представителем России Данилом Лаврентьевым.

Из других отечественных мастеров татами отметим Абылайхана Жубаназара и Екатерину Токареву, которые также как и Бахытжан Абдурахманов в вечерней сессии поспорят за бронзовую награду.

Начало финального блока в 17:00.