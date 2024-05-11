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    16:38, 11 Май 2024 | GMT +6

    Бахытжан Абдурахманов будет бороться за бронзу Grand Slam

    Бахытжан Абдурахманов будет бороться за бронзу Grand Slam
    Фото: пресс-служба ФДК

    Выступающий в весовой категории до 73 кг Бахытжан Абдурахманов стал открытием второго соревновательного дня проходящего в столице мирового турнира из серии «Большого шлема», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В четвертьфинальном поединке казахстанец удушающим приемом одолел крепкого противника из РФ Махмадбека Махмадбекова. До поединка с Махмадбековым Абдурахманов «убрал» с турнирного пути представителей Франции и Южной Кореи.

    В битве за выход в финал престижного соревнования Бахытжан не справился с ещё одним представителем России Данилом Лаврентьевым.

    Из других отечественных мастеров татами отметим Абылайхана Жубаназара и Екатерину Токареву, которые также как и Бахытжан Абдурахманов в вечерней сессии поспорят за бронзовую награду.

    Начало финального блока в 17:00.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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