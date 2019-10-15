Баглану Майлыбаеву отказали в условно-досрочном освобождении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшему заместителю руководителя Администрации Президента РК Баглану Майлыбаеву отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в столичном городском суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 сентября текущего года постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султана ходатайство осужденного Баглана Майлыбаева об условно-досрочном освобождении отказано», - сообщили в пресс-службе городского суда города Нур-Султана.

Напомним, Баглана Майлыбаева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.361 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч.3 ст. 185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») УК РК. Он был осужден на пять лет тюрьмы.

От должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Баглан Майлыбаев был освобожден 12 января 2017 года Указом Главы государства.