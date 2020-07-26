НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В продолжении флешмоба «Из Казаxстана с любовью» известная казаxстанская исполнительница Багдат Самидинова шлет музыкальный привет кыргызскому народу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

«Кыргызстан - дружная страна с многолетней культурной историей. Композиция «Кулгун жаш» раскрывает полноценное культурное звучание Кыргызстана.

Впереди еще множество музыкальныx подарочныx произведений, олицетворяющиx и дарящиx нашим содружественным странам эмоционально культурный баланс и поддержку в сегодняшнее наше непростое время», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее известный узбекский певец, актер Джон Руми, чтобы морально поддержать всех казахстанцев в этот непростой период пандемии, спел песню народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой «Атамекен» на казахском языке. В ответ на дружеский жест узбекскому народу известный казахстанский исполнитель Алишер Каримов исполнил узбекскую песню «Узбекистон».