Багдат Мусин встретился с главой «Роскосмоса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во время встречи делегаций МЦРИАП РК и Роскосмоса, которая проходила на территории Национального космического центра, стороны обсудили перспективы сотрудничества по технологиям дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В частности, были рассмотрены совместные планы по разработке группировок спутников ДЗЗ Казахстана и России, а также возможности по интеграции сервисов по оперативному обмену данными.

Также во время переговоров шел разговор о планах сотрудничества в области промышленной кооперации казахстанских и российских производителей спутников, в том числе с обеспечением загрузки сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в городе Нур-Султане.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшей детальной проработке вопросов в сфере космического сотрудничества, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 февраля Роскосмос осуществил успешный запуск с космодрома Байконур метеорологического спутника «Арктика-М».

Напомним, 1 марта гендиректора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина принял Премьер-Министр РК Аскар Мамин.