РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 02 Март 2021 | GMT +6

    Багдат Мусин встретился с главой «Роскосмоса»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Во время встречи делегаций МЦРИАП РК и Роскосмоса, которая проходила на территории Национального космического центра, стороны обсудили перспективы сотрудничества по технологиям дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

    В частности, были рассмотрены совместные планы по разработке группировок спутников ДЗЗ Казахстана и России, а также возможности по интеграции сервисов по оперативному обмену данными.

    Также во время переговоров шел разговор о планах сотрудничества в области промышленной кооперации казахстанских и российских производителей спутников, в том числе с обеспечением загрузки сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в городе Нур-Султане.

    По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшей детальной проработке вопросов в сфере космического сотрудничества, говорится в сообщении.

    Как сообщалось, 28 февраля Роскосмос осуществил успешный запуск с космодрома Байконур метеорологического спутника «Арктика-М».

    Напомним, 1 марта гендиректора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина принял Премьер-Министр РК Аскар Мамин.


    Теги:
    Байконур Другие государственные органы Освоение космоса Наука и инновации Россия Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!