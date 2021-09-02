Багдат Мусин: В Казахстане сформировался высокий дефицит кадров в IT-секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане сформировался достаточно высокий дефицит кадров в IT секторе, что не позволяет достичь экономической конкурентоспособности. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства в Послании, важно взращивать и усиливать отечественный IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные специалисты. Сегодня в стране сформировался достаточно высокий дефицит кадров в IT-секторе, что не позволяет достичь экономической конкурентоспособности», - сказал в ходе заседания Правительства Багдат Мусин.

«В реализацию поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаев по выращиванию 100 тысяч высококлассных IT-специалистов будут выполнены следующие мероприятия. Первое, ежегодно будут выдаваться IT-ваучера для обучения в частных IT-школах. Таким образом мы поддерживаем рынок частных IT-школ и до 2025 года будут выдано 20 тысяч IT-ваучеров. Данная мера позволит всем желающим переобучиться на IT-специалистов в первоклассных IT-школах», - отметил глава ведомства.

Багдат Мусин сообщил, что совместно с МОН РК сейчас идет подготовка к изменению программ по IT—специальностям. Университетами ведется работа по совмещению IT-специальностей с профильными производствами для того, чтобы готовить отраслевых специалистов с IT-навыками.