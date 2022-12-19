Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров

19 Декабря 2022, 17:56
Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Причину плохого качества интернета в некоторых школах объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По интернету в школах проблема на самом деле простая. Если любая организация готова платить за интернет по рыночному тарифу, то, конечно, проведут этот интернет. Понятно, что эта организация или юридические лица платят по высокому тарифу и операторы готовы их обслуживать», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Мажилисе.

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности также остановился на ситуации с плохим качеством интернета конкретно в школах.

«В школах ситуация какая, мы недавно на заседании Правительства разбирали этот вопрос, акиматам дали четкое поручение. Получается, что когда бюджет за интернет доходит до школ, он доходит, например, за 20 мегабит по стандарту, а директор школы экономит и платит за 8 мегабит в секунду. Соответственно, ему подают за 8 мегабит, это первая проблема. Вторая проблема, это разводка внутри школы. То есть оператор модем ставит лишь для одного компьютера. В основном это в кабинете бухгалтера и директора, а во всей школе интернета нет», - добавил Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что в 20 городах Казахстана начнутся работы по подключению мобильной сети 5G.


Новости по теме
Стала известна дата приема заявлений для участия в январском ЕНТ
Дворец школьников на левобережье Астаны сдадут в эксплуатацию в 2023 году
Казахстан запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн
Теги:
Читайте также
Дворец школьников на левобережье Астаны сдадут в эксплуатацию в 2023 году
Казахстан запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн
Стала известна дата приема заявлений для участия в январском ЕНТ
Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
В 20 городах Казахстана начнутся работы по подключению мобильной сети 5G - министр
Багдат Мусин назвал причины ухудшения качества интернета
Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников
За некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков
2 Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел
3 Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ
4 Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара
5 Куриные яица по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана

Лента новостей