Багдат Мусин рассказал о работе по улучшению интернета в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что заметил улучшения в части доступа к интернету в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он заверил, что лично проехал по местам, где жители жаловались на отсутствие интернета. По его словам, в районе площади ЭКСПО ситуация улучшилась.

«В районе «Хан Шатыра» две базовые станции установили, есть улучшения. Но мы дополнительные штрафы выписали, дали еще два месяца. Аким вчера проводил совещание, потому что нам нужны от акимата земельные участки (для базовых станций мобильной связи – прим. ред.), он эту работу усилил. Сейчас уже участки он выделил, начинается строительство», - сказал министр журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

Багдат Мусин отметил, что в районе Триумфальной арки имеется проблема радиофобии. Поэтому для строительства базовых станций необходимо выделение земельных участков от акимата.

Ранее он не раз сообщал о радиофобии казахстанцев, из-за которой пришлось демонтировать установленные базовые станции на крышах домов. Позже министр признал, что в городах есть определенные зоны, где отсутствует связь, но нельзя сказать, что в Алматы и Астане качество везде плохое.