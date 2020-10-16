Багдат Мусин рассказал о мерах по проведению интернета в села

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о проводимой работе по проведению интернета в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша первоочередная задача - охват населения интернетом. В настоящее время из 6 459 населенных пунктов 118 городов и 4 558 сел обеспечено интернетом при помощи различных технологий. До конца года планируется обеспечить интернетом 5 331 населенный пункт. Для развития интернет-сети совместно с операторами телекома в стране реализуется два масштабных проекта. Первый проект - это проведение оптического интернета в отдаленные села через механизм государственно - частного партнерства», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Сенате по теме цифровизации.

По его словам, по проекту около 1260 сел, где проживает 2,4 млн человек, будут обеспечены интернетом.

«Если в 2018 году к 56 селам были подведены оптические сети, то теперь будет подключено 944 села. В этот проект было привлечено около 75 млрд тенге инвестиций. В рамках проекта интернет доведен до 3,7 тысяч госорганов и бюджетных организаций», - отметил министр.

«Второй проект предусматривает охват 928 сел с населением более 250 человек сетями 3G и 4G, а также мобильным интернетом по другим технологиям»,- заключил Б. Мусин.