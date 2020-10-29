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Багдат Мусин прокомментировал сбой в Kaspi банке

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Октября 2020, 13:53
Багдат Мусин прокомментировал сбой в Kaspi банке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы не считаем, что сбой в одном банке должен расцениваться, как уязвимость или какое- то действие, которое противоречит законодательству РК. Такое мнение в ходе онлайн брифинга в Службе центральных коммуникаций выразил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, комментируя вопрос со сбоем в Kaspi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга журналист задал вопрос: «Говорит ли вчерашний сбой об уязвимости безопасности? Каковы предварительные причины или версии сбоя?».

«Это частная информационная система. В рамках своих полномочий мы можем реагировать, если будут конкретные жалобы на обработку и неправомерное использование персональных данных. Соответственно, у нас сейчас на данный момент, информация о том, что случилась утечка персональных данных или нанесен вред гражданам РК в части злоупотребления использования персональных данных нет. Мы соответствующие мероприятия не проводили, но хочу напомнить, что в информационной среде всякое происходить. Если на дорогах ездят машины, случается ДТП. Поэтому именно Комитет информационной безопасности для этого и создан», - прокомментировал министр.

По его словам, если будут какие-то происшествия, Министерство будет на них реагировать. «Мы не считаем, что сбой в одном банке должен расцениваться, как уязвимость или какое- то действие, которое противоречит законодательству РК», - подчеркнул Багдат Мусин.

«Это гражданская правовая ответственность банков второго уровня перед гражданами РК. Если реально возникают какие-то угрозы, они закрывают доступы и решают свою проблемы. Любая информационная система и любой банк второго уровня или портал электронного правительства – объект, который живет своей жизнью. В нем, если происходят проблемы, по стандарту нужно принимать определенные действия. Наше Министерство, как ответственный орган за информационную безопасность, если будут жалобы по информбезопасности, мы обязаны предпринять меры», - добавил Б. Мусин.

Напомним, 28 октября в операциях Kaspi.kz. произошел сбой. Банк принес извинения за временные неудобства.


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