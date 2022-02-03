Багдат Мусин призвал сообщать о «серых» майнерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Энергозатраты незаконного майнинга, по оценкам, превышают 1 гигаватт (ГВт). Такие данные привел министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Имея уже практически сформированный «серый» рынок, сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и, самое главное, мы должны получать налог с этого вида деятельности. «Серый майнинг» - это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность», - написал Багдат Мусин в своем Facebook.

Всех, кто располагает информацией о локации «серых» майнеров, министр попросил сообщать о них (можно анонимно) на электронные адреса:

b.galimzhan@mdai.gov.kz

e.smailov@mdai.gov.kz

a.ibraev@mdai.gov.kz

«В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из «серого» майнера стать «белым» и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми, кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме», - призвал Б. Мусин.