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Багдат Мусин призвал развивать индустриальные стартапы

12 Октября 2018 13:00 200
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Багдат Мусин призвал развивать индустриальные стартапы

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Развивать индустриальные стартапы призвал молодежь CEO в BelnTech, CTO в BI Group Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Побывав пару месяцев в Силиконовой долине, понял, что мир отходит от хайповых тем вроде социальных сетей, чатов, ботов и т.д. Мир перенасыщается такими решениями, появились глобальные игроки, которые скупают те стартапы, которые что-то предлагают в этой отрасли. Движение в сторону индустриальных стартапов, не достаточно агрессивное. (...) Надо сконцентрироваться на индустриях и нам это ближе. Потому что в Казахстане есть сырьевые столпы экономики», - сказал Б.Мусин, выступая на Qazaqstan Technology Forum.

По его словам, функционируют венчурные фонды, которые реально сконцентрированы на решении индустриальных проблем.

«В Казахстане все стартапы почему-то нацелены на решение государственных задач, такие как е-КСК и другие. Не надо решать проблемы государства, надо решать индустриальную проблему. Я хотел бы призвать молодых айтишников, пойти работать в индустрию», - добавил он.

Б.Мусин считает, что на сегодняшний день в Cиликоновой долине более конкурентоспособными считаются те, кто проработал в какой-либо индустрии и вынес для себя конкретную проблематику, которую они хотят решить.

«То есть просто так окончить университет и опять начать думать об очередной социальной сети или об очередном e-commerce это конечно хорошо, но надо понять, что об этом думает весь мир. А конкретно, чтобы кто-то из айтишников или из тех людей, которые заканчивают физтехи пошел в сельское хозяйство и начал решать проблему сельского хозяйства, таких очень мало. Там конкурентное поле еще не занято. В этой части мы можем родить может быть не единорогов, но реальные стартапы, которые принесут конкретную ценность для индустрии», - сказал Б.Мусин. 

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Ключевые слова: Экономика, Связь, ТВ, IT,
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Автор:

Камила Амирова

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