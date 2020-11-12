Багдат Мусин признал слабое качество интернета в селах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин признал слабое качество интернета в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаемые нормы, в первую очередь, направлены на стимулирование операторов связи путем снижения налоговых выплат за право использования радиочастотного спектра. То есть, предлагается в течение 5 лет сократить на 90% размер ежегодной ставки за использование РЧС сотовой связи с 2,3 тысяч на 230 МРП. Благодаря этому, операторы смогут и будут должны вкладывать свои средства в свои проекты, чтобы развивать интернет-инфраструктуру в сельской местности. Чтобы соблюсти такие льготные условия, нормами также предусматриваются встречные обязательства операторов», - сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Сената, во время обсуждения поправок в Налоговый кодекс.

«За это я хочу поблагодарить вас, депутатов, что мы совместно с вами выработали позицию, когда 90% скидок будут применяться только к тем операторам, которые будут выполнять условия и вкладывать свои сэкономленные от этой льготы средства именно в развитие инфраструктуры для предоставления широкополосного доступа к интернету в сельской местности. Если эти обязательства не будут выполняться, то соответствующие разрешения на РЧС имеют право отозваться, в соответствии с действующим законом о связи», - добавил министр.

По его словам, результат виден уже сейчас.

«Когда мы начали прорабатывать эти предложения, нам удалось продвинуться вперед уже сейчас. Операторы уже с июля текущего года за счет своих собственных средств, совместно объединившись в кооперацию, начали работу по подключению интернета в сельских населенных пунктах, где проживают более 250 жителей. Таким образом, мы выполняем обещание предвыборной платформы Nur Otan. Это 4137 сел, которые будут обеспечены интернетом до конца года. Но в последующие пять лет вкладываемые средства будут необходимы именно для повышения качества интернета. Потому что мы признаем, что определенные сельские населенные пункты и определенные зоны покрытия сегодня обеспечены слабым сигналом интернета и это очень сильно повлияло на работоспособность определенных специальностей, в том числе и при онлайн обучении», - заключил Б. Мусин.

Напомним, сегодня сенаторы предложили снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе.