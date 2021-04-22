Багдат Мусин посетил ЦОД Транстелеком в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин посетил в рамках рабочего визита ЦОД компании Транстелеком в городе Уральске, передает МИА «Казинформ».

Транстелеком - одна из крупных компаний, которая реализовала проект по строительству зданий Центров обработки данных с инфраструктурой информационных ресурсов для клиента в городах Караганда, Кызылорда, Актау, Атырау, Актобе, Уральск и Жезказган, Нур-Султан и Алматы.

Б. Мусину продемонстрировали ЦОД площадью 1500 м2, расположение которого выбрано с учетом техногенных и природных рисков, спроектированный в соответствии с требованиями безопасности. ЦОД в Уральске обладает системой резервирования электропитания, способной гарантированно поддерживать работоспособность оборудования в течение нескольких суток. А также автономными бесперебойными системами – отопления и водоснабжения, которые позволяют функционировать во время длительных отключений. Кроме того, ЦОД имеет несколько уровней систем физической и информационной безопасности. И предоставляет при необходимости комфортабельные рабочие места специалисту заказчика – бытовые условия полностью учтены.

«Целью реализации ЦОДов является увеличение спектра решаемых задач бизнеса, улучшение масштабируемости ИТ-систем и повышение безопасности информационного обмена, что в совокупности позволит сократить издержки и расходы. Используя наш более чем 20-летний опыт в отрасли, мы создали простую, гибкую и надежную основу для различных проектов чтобы предложить ее использование с самыми лучшими условиями», - сказал заместитель председателя правления по развитию регионального бизнеса Транстелеком Ануар Кумпекеев.

ЦОД в Уральске предоставляет услуги Colocation (это услуга связи, суть которой состоит в том, что интернет-провайдер размещает сервер (или другое оборудование) клиента в дата-центре и подключает его к каналам связи с высокой пропускной способностью), это позволяет собственная оптоволоконная сеть и два независимых ввода волоконно-оптической линии связи. Предоставляемый широкий спектр облачных решений актуален как для государственных структур, так и для частных компаний. Кроме того, все компоненты ЦОД лицензированы и имеют официальную поддержку мировых производителей.

Также министру показали машинный зал, где расположено 96 стоек, с энергоэффективной системой холодоснабжения, где предусмотрено разделение холодного и горячего коридора, что обеспечивает комфортную среду для работы активного оборудования.

Территория нового ЦОД строго охраняема и имеет пропускную систему, оснащенную комплексной системой безопасности здания и периметра, в которой задействованы 136 камер видеонаблюдения с видеоаналитикой и функцией распознавания лиц.

«Уровень дата центров Транстелеком дает возможность конфигурировать облачные ресурсы для заказчиков и эффективно использовать ресурсы без ограничений и дополнительных расходов на развертывание собственных локальных ЦОДов, а также, позволяет обеспечить непрерывность бизнес-процессов и эффективность аварийного восстановления при непредвиденных ситуациях», - резюмировал Ануар Кумпекеев.

Появление новых ЦОДов от отечественной компании на территории Республики Казахстан способствует насыщению телекоммуникационного рынка, развитию конкуренции в области продвижения облачных решений, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

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