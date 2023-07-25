Багдат Мусин пообещал выписать штрафы на 4 млрд тенге сотовым операторам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности пообещал журналистам выписать около 4 млрд тенге штрафа сотовым операторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, когда размер штрафов был мизерным, сотовые операторы их не боялись. Однако 4 млрд тенге – значительный урон по их карману.

«Мы запросили всю информацию относительно инвестиций, количества базовых станций мобильных операторов, и это будет сравниваться с тарифами, которые они будут устанавливать. Это все будет контролироваться», - прокомментировал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, сотовые операторы не боялись штрафов, когда штрафы были мизерные.

«В 2020 году выписали штрафов до 100 млн тенге. В этом году за полгода выписали около 1,5 млрд тенге штрафов. До конца года обещаю около 4 млрд тенге штрафов выписать. Это значительный урон по их карману. Поэтому они стали задумываться и предлагать какие-то конкретные меры. Штрафы подняли, они задумались: качество надо повышать», - добавил министр цифрового развития Багдат Мусин.