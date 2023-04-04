Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 13:04
Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Мусина Б.Б.

Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 178

Мусин Багдат Батырбекович родился в 1983 году в г. Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля, программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (2004); Казахский институт правоведения и международных отношений, правовед (2006).

Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (2018-2019); IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (2019-2020); советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020); первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (07.2020-09.2020); председатель Межгосударственного совета по космосу (2021).

С сентября 2020 года - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет органов КПСИСУ ГП РК».


Правительство РК   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны