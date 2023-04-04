Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 178

Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (2018-2019); IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (2019-2020); советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020); первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (07.2020-09.2020); председатель Межгосударственного совета по космосу (2021).

С сентября 2020 года - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет органов КПСИСУ ГП РК».