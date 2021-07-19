Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил с рабочим визитом Костанайскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр побывал в Центре обслуживания населения филиала НАО «Правительство для граждан», где во время встречи с коллективом и с участием посетителей был рассмотрен процесс приема обращений через центр «Нәтиже». Также глава ведомства ознакомился с проектами цифровизации в сфере Смарт Сити, а в центре IKomek министру продемонстрировали функционал Ситуационного центра акимата города Костаная. Здесь Б. Мусин рассказал о планах по упрощению процедуры получения государственных услуг в сфере архитектуры и строительства.

По мнению Багдата Мусина, для удобства жителей и гостей в Костанае необходимо создать Единый центр коммуникаций.

В ходе визита министр ознакомился с автоматизацией производства ГКП «Костанай-Су», где дал рекомендации по модернизации ГИС-системы и интеграции с IKomek, поделившись дальнейшими планами по автоматизации процессов заключения договоров с коммунальными предприятиями.

В программе рабочего визита было посещение «Умной молочной фермы» на базе животноводческого комплекса «Олжа Садчиковское», которое оборудовано современным технологическим доильным залом и автоматизированной информационной системой.

По итогам поездки в Костанайскую область министр дал свои рекомендации по дальнейшей цифровизации региона.