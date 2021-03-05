Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации города и посетил ряд объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе поездки Багдат Мусин встретился с акимом города Муратом Айтеновым, обсудил текущую ситуацию в сфере цифрового развития Шымкента и планы на ближайший год.

Глава министерства посетил жилой массив Кокбулак, встретился с жителями и проверил качество услуг связи. На сегодняшний момент в Кокбулаке установлены специальные антенны для установки базовых станций операторов мобильной связи, использующих технологии WCDMA и LTE.

В ходе поездки в общественном городском транспорте министру презентовали систему электронного билетирования. Вместе с тем Багдат Мусин ознакомился с проектом «Самокат Шэринг» – совместный проект частной компании и акимата города.

Министр посетил Международный университет Silkway, где Багдату Мусину презентовали проекты IT-центра «SMART Hub SILKWAY»: «Умный пешеход», 3D моделирование, «Digital Shymkent», «Ақылды Қүнбағыс» и AntiCOVID. Также обсудили сотрудничество регионального IT-центра с международным технопарком Astana Hub.

«Важно, чтобы в каждом регионе взращивали IT-специалистов. В Туркестанской области и Шымкенте их единицы, но большой потенциал. Для этого будем открывать IT-школы в регионах», – отметил Багдат Мусин.

Кроме того, министр посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».