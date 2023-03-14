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Багдат Мусин объяснил невозможность проведения выборов через eGov

14 Марта 2023, 15:35
Багдат Мусин объяснил невозможность проведения выборов через eGov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Технически провести голосование онлайн во время выборов в Казахстане не составляет проблемы, но есть законодательные и организационные нюансы, из-за чего на данном этапе это невозможно. О них рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Человеку при голосовании через eGov должна быть гарантирована анонимность. Мы, как государство не должны знать, за кого он голосует, законодательство это запрещает. А при голосовании через eGov будет риск, что в базе данных останутся следы о том, за кого голосовал гражданин. Чтобы это гарантировать, нужны программное обеспечение. Второе – международное сообщество. Как наблюдатели узнают, насколько правильно идет подсчет, соблюдается анонимность и другие меры. Сегодня наблюдатели стоят на участке вживую следят за процессом подсчета голосов», - сказал Багдат Мусин в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, чтобы были соблюдены и анонимность, и соответствующие меры безопасности, и подсчет голосов, наблюдатели сами должны быть IT-специалистами. И тогда они смогут открыть и прочитать коды. В настоящее время во всех развитых странах голосования проводятся в оффлайн-формате.

«Технически это не проблема, это год-два работы. Но нужно проработать с международным сообществом, как наблюдатели будут уверены, что все работает правильно. Для этого наблюдатели должны быть IT-шниками. Вопрос не в том, что мы не можем, а в том, что, международное сообщество еще не приняло ряд необходимых шагов», - заключил Багдат Мусин.


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