Багдат Мусин назвал причины ухудшения качества интернета

19 Декабря 2022, 17:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил, почему в стране ухудшилось качество интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть много жалоб на качество интернета. Мы признаем это! Но хотелось бы остановиться на некоторых факторах. В настоящее время в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента (TikTok, YouTube), выходом бизнеса в виртуальное пространство, то есть переходом экономической деятельности на платформенную модель, темпы использования интернет-трафика значительно растут. С начала пандемии этот показатель достиг 800 петабайт», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

Министр отметил, что по данным Международного союза телекоммуникаций (ITU), в прошлом году количество людей, пользующихся интернетом во всем мире, превысило 4,9 млрд человек. А именно за это время количество пользователей интернета в стране составило 90,9 %.

«Растет не только количество тех, кто пользуется интернетом, но и время, в течение которого они заходят в интернет. Эти факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи», - пояснил Багдат Мусин.

Вместе с тем, спикер добавил, что ведется работа по увеличению базовых станций.

«В свою очередь, необходимо отметить проблему радиофобии, которая давно мешает развитию мобильной связи во всем мире. В нашем государстве также произошло резкое снижение качества связи из-за демонтажа базовых станций такими группами. То есть без кардинального решения этой проблемы невозможно улучшить качество связи. В частности, жители жалуются, что базовая станция наносит вред здоровью. После этого операторы приступают к установке этих устройств в другом месте. В этот момент работа базовой станции прекращается, а качество связи снижается. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на базовые станции, которые находятся в других домах», - резюмировал глава ведомства.