РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 20 Март 2021 | GMT +6

    Багдат Мусин назвал комиссии в ЦОНах «обдираловкой»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин продолжает посещать ЦОНы как «тайный покупатель». Посетив без предупреждения ЦОН г. Нур-Султан, министр пообщался с посетителями, передает МИА «Казинформ».

    Багдат Мусин обратил внимание на две проблемы, о чем он сообщил на своей странице в Facebook .

    Первое. Очень дорогие комиссии на оплату квитанций. «Один шаг мы сделали – интегрировали систему оплаты по QR-кодам совместно с Kaspi. Следующий шаг разыгрывать конкурс, чтобы оператором в ЦОНах были банки второго уровня, готовые оказывать услуги за «человеческие» комиссии. То, что происходит сейчас – это настоящая обдираловка народа: от 450 до 3000 тенге только комиссия! Поставил задачу решить вопрос до конца июля во всех регионах страны», - сообщил министр.

    Второе. Большие миграционные потоки - когда они посещают ЦОНы, образовывается столпотворение, при этом работает только одно окно. «Будем выявлять сезонность, в какое время наплыв больше или меньше, чтобы исправить проблему. Совместно с МВД проработаем вопрос, уже созвонился с вице-министром и договорились отработать совместно. В 8 окне (на фото) должен принимать миграционщик, его не было с 13:00 до 16:00! Сообщил об этом коллегам в МВД. ЦОНам, со своей стороны, нужно организовать дополнительные окна по обслуживанию трудовых мигрантов, учитывая большие потоки», - проинформировал Багдат Мусин.

    Министр напомнил, что идут конкурсные процедуры в «кадровый резерв» Госкорпорации. Из числа отобранных в «кадровый резерв» будут отбираться руководители ЦОНов.


    Теги:
    Цифровой Казахстан
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!