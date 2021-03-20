Багдат Мусин назвал комиссии в ЦОНах «обдираловкой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин продолжает посещать ЦОНы как «тайный покупатель». Посетив без предупреждения ЦОН г. Нур-Султан, министр пообщался с посетителями, передает МИА «Казинформ».

Багдат Мусин обратил внимание на две проблемы, о чем он сообщил на своей странице в Facebook .

Первое. Очень дорогие комиссии на оплату квитанций. «Один шаг мы сделали – интегрировали систему оплаты по QR-кодам совместно с Kaspi. Следующий шаг разыгрывать конкурс, чтобы оператором в ЦОНах были банки второго уровня, готовые оказывать услуги за «человеческие» комиссии. То, что происходит сейчас – это настоящая обдираловка народа: от 450 до 3000 тенге только комиссия! Поставил задачу решить вопрос до конца июля во всех регионах страны», - сообщил министр.

Второе. Большие миграционные потоки - когда они посещают ЦОНы, образовывается столпотворение, при этом работает только одно окно. «Будем выявлять сезонность, в какое время наплыв больше или меньше, чтобы исправить проблему. Совместно с МВД проработаем вопрос, уже созвонился с вице-министром и договорились отработать совместно. В 8 окне (на фото) должен принимать миграционщик, его не было с 13:00 до 16:00! Сообщил об этом коллегам в МВД. ЦОНам, со своей стороны, нужно организовать дополнительные окна по обслуживанию трудовых мигрантов, учитывая большие потоки», - проинформировал Багдат Мусин.

Министр напомнил, что идут конкурсные процедуры в «кадровый резерв» Госкорпорации. Из числа отобранных в «кадровый резерв» будут отбираться руководители ЦОНов.