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    14:37, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Багдат Мусин: Ashyq доступен в приложениях eGov mobile и Kaspi

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платформа Ashyq теперь доступна в мобильных приложениях eGov mobile и Kaspi. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализован функционал Ashyq в egov Mobile. Теперь пользователи мобильного приложения электронного правительства могут воспользоваться Ashyq, не скачивая другое приложение. Более 2 млн людей уже пользуются приложением Ashyq», - сказал Багдат Мусин в ходе брифинга в СЦК.

    Министр также сообщил о том, что Ashyq стал доступен и в приложении Kaspi.

    «Функционал Ashyq реализован в мобильном приложении Kaspi. Мы за мультиплатформенный подход и принципы отказоустойчивости. До конца недели функционал Ashyq появится в приложении Halyk Bank», - проинформировал глава ведомства.

    Ранее Багдат Мусин отметил, что на следующей неделе вакцинированные от коронавируса граждане получат «зеленый» статус в Ashyq.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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