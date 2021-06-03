Багдат Мусин: Ashyq доступен в приложениях eGov mobile и Kaspi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платформа Ashyq теперь доступна в мобильных приложениях eGov mobile и Kaspi. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализован функционал Ashyq в egov Mobile. Теперь пользователи мобильного приложения электронного правительства могут воспользоваться Ashyq, не скачивая другое приложение. Более 2 млн людей уже пользуются приложением Ashyq», - сказал Багдат Мусин в ходе брифинга в СЦК.

Министр также сообщил о том, что Ashyq стал доступен и в приложении Kaspi.

«Функционал Ashyq реализован в мобильном приложении Kaspi. Мы за мультиплатформенный подход и принципы отказоустойчивости. До конца недели функционал Ashyq появится в приложении Halyk Bank», - проинформировал глава ведомства.

Ранее Багдат Мусин отметил, что на следующей неделе вакцинированные от коронавируса граждане получат «зеленый» статус в Ashyq.



