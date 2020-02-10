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Багдат Манзоров покинул пост заместителя акима Алматинской области

10 Февраля 2020 12:09
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Багдат Манзоров покинул пост заместителя акима Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов заявил, что его заместитель Багдат Манзоров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», - сообщили в пресс-службе акима области.

Отмечается, что Амандык Баталов отметил большой вклад Б. Манзорова в отдельные отрасли социально-экономического развития области, сделанный за время пребывания на этой должности.


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Ключевые слова: Отставки , Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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