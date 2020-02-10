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Багдат Манзоров покинул пост заместителя акима Алматинской области
10 Февраля 2020 12:09
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов заявил, что его заместитель Багдат Манзоров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», - сообщили в пресс-службе акима области.
Отмечается, что Амандык Баталов отметил большой вклад Б. Манзорова в отдельные отрасли социально-экономического развития области, сделанный за время пребывания на этой должности.
Ключевые слова: Отставки , Алматинская область,
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