Багдад Амреев рассказал Нурсултану Назарбаеву о подготовке к 7-му саммиту Тюркского совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы..

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе подготовки к 7-му саммиту Тюркского совета, который состоится 15 октября в Баку.

« Я встречался с Президентом Ильхамом Алиевым. Он попросил меня передать Вам самые наилучшие пожелания. Кроме того, я провел встречи и с другими лидерами стран Тюркского мира, которые также выражают Вам глубокую признательность и передают свои теплые слова приветствия», - сказал Б.Амреев.