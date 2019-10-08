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Багдад Амреев рассказал Нурсултану Назарбаеву о подготовке к 7-му саммиту Тюркского совета
8 Октября 2019 17:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы..
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В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе подготовки к 7-му саммиту Тюркского совета, который состоится 15 октября в Баку.
« Я встречался с Президентом Ильхамом Алиевым. Он попросил меня передать Вам самые наилучшие пожелания. Кроме того, я провел встречи и с другими лидерами стран Тюркского мира, которые также выражают Вам глубокую признательность и передают свои теплые слова приветствия», - сказал Б.Амреев.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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