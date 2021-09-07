«Baby park», йога для пожилых, питомник для тазы или о том, как меняется жизнь в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день во всех регионах страны реализуется масштабный республиканский проект «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе». Все инициативы в рамках него осуществляются за счет выигранных грантовых средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр поддержки гражданских инициатив.

Конкурс малых грантов по заказу Министерства и общественного развития РК показал, в чем сегодня нуждается население, живущее на селе. Так, 60 победителей данного конкурса, желающих улучшить жизнь в сельских местностях, получили по 500 000 тенге и уже воплощают свои идеи в жизнь. Для этого они прошли необходимое обучение на отдельных вебинарах, организуемых НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

По словам координатора проекта «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе» Салтанат Кенжибековой, он охватывает все регионы страны. Она отмечает, что есть немалое количество граждан, желающих внести вклад в процветание своей малой родины.

«Из 433 заявок было сначала отобрано 254, соответствующих положению конкурса. Больше всего заявок поступило от Актюбинской области (57), за ней следуют Кызылординская (39), Алматинская (28), Восточно-Казахстанская (26) области. Затем экспертная комиссия определила 60 победителей. Много интересных разработок, необходимых жителям аулов. Радует, что активисты желают внести вклад в процветание малой родины», - говорит координатор проекта.

Так к примеру, лидер инициативной группы Розалия Ибрагимова из Алгинского района Актюбинской области планирует открыть детское кафе «Карамелька».

На полученные средства пенсионерка намерена закупить горки, качели, батут, пригласить аниматоров.

«Детворе и подросткам негде играть, отмечать дни рождения, поэтому с дочкой и внучкой решили рядом с нашим семейным кафе «Лакомка» оборудовать помещение для маленьких посетителей», - говорит женщина, имеющая инвалидность второй группы.

Ардак Орынбасарова из Байганинского района этой же области на своей малой родине хочет развивать экотуризм. Тем самым она планирует охватить несколько сел Байганинского района.

«У нас красивые места, мы могли бы показать их гостям. К примеру, меловые горы Актолагай, пески Аккум», – говорит девушка.

На средства гранта она с группой активистов закупает палатки, переносные столы, стулья, проектор и другое необходимое оборудование.

А один из опытных волонтеров Мугалжарского района Алишер Бердибаев выиграл конкурс, представив проект «Вавy park». Идею он начал воплощать в Кайындинском сельском округе, где, по его словам, больше 90 процентов земляков мечтают об организованном досуге детей. «Вавy park» с батутом, генератором мыльных пузырей, мороженым и напитками может охватить одновременно около 200 детей.

Активисты села Аксукент Сайрамского района Туркестанской области привлекут более ста пожилых женщин из категории нуждающихся к занятиям йогой. Не совсем обычный проект предлагает реализовать житель села Кеншокы Шетского района Карагандинской области Асхат Амангельдыулы. Он считает, что пришла пора создать первый питомник для собак породы тазы, чтобы сохранить и приумножить чистопородных животных. Вопросы экологии поднимают в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области. Ержан Ажимолдаев задумал подарить вторую жизнь отходам, что не только сохранит природу от мусора, но и научит людей бережливости.

«Это только малая часть заявленных проектов. Даже по ним можно судить о разнообразии и актуальности сельских инициатив. Люди с активной гражданской позицией видят, что нужно землякам, и готовы внедрить идеи в общество. Гранты НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» для реализации проектов реально изменят жизнь многих сельчан к лучшему. Тем более с каждым годом их количество увеличивается в разы. Если в 2020 году на развитие гражданских инициатив на селе было выделено 10 грантов, то в этом году малые гранты выиграли 60 НПО», - подчеркнула председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.

Как отметили в центре, грантовое финансирование для развития гражданских инициатив на селе будет продолжено и далее.