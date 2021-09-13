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    17:12, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бабушку с внуком сбили на пешеходном переходе в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Бабушку с внуком сбили на пешеходе в Жезказгане. Сейчас они находятся в городской больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня утром по улице Жалиля в городе Жезказгане произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил женщину с внуком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Видео с места события опубликовали в соцсетях.

    «13 сентября около 07:40 утра в городе Жезказгане 41-летний водитель автомашины «Мерседес», по предварительным данным, двигаясь по ул. Жалиля, не доезжая пешеходного перехода, допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Данный факт зарегистрирован. Назначены соответствующие экспертизы по результатам которого, будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В результате ДТП 47-летняя жительница региона и ее 5-летний внук доставлены в медицинское учреждение.

    «Женщина находится в фильтре отделения травматологии МПБ Жезказгана. Состояние пациентки средней степени тяжести, стабильное, первая помощь оказана, лечение получает. Внук находится в фильтре нейрохирургического отделения», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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