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    03:13, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Бабушку с внуками спасли из пожара в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бабушку с внуками через балкон на третьем этаже эвакуировали пожарные в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт дежурного поступило сообщение, что в одной из многоэтажек по улице Абдрахманова из подъезда идет сильный дым. На месте вызова было установлено: на первом и втором этажах горят электрощиты, выделяя много дыма. Жильцы успели выйти на улицу, но в одной из квартир на третьем этаже остались дети с пожилой бабушкой. Пожилая женщина с балкона просила помочь, так как из-за дыма выйти из квартиры невозможно. Пожарные специализированной пожарной части №1 старшина гражданской защиты Рафаэль Закиров и младший сержант гражданской защиты Амангельды Акжол, установив трехколенную лестницу, благополучно эвакуировали попавших в беду людей с балкона на землю», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.

    По информации ведомства, пожарные предотвратили расползание огня по электрокабелю на верхние этажи. В тушении пожара принимали участие 8 человек и 2 единицы техники.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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