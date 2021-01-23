Бабушку с внуками спасли из пожара в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бабушку с внуками через балкон на третьем этаже эвакуировали пожарные в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт дежурного поступило сообщение, что в одной из многоэтажек по улице Абдрахманова из подъезда идет сильный дым. На месте вызова было установлено: на первом и втором этажах горят электрощиты, выделяя много дыма. Жильцы успели выйти на улицу, но в одной из квартир на третьем этаже остались дети с пожилой бабушкой. Пожилая женщина с балкона просила помочь, так как из-за дыма выйти из квартиры невозможно. Пожарные специализированной пожарной части №1 старшина гражданской защиты Рафаэль Закиров и младший сержант гражданской защиты Амангельды Акжол, установив трехколенную лестницу, благополучно эвакуировали попавших в беду людей с балкона на землю», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.

По информации ведомства, пожарные предотвратили расползание огня по электрокабелю на верхние этажи. В тушении пожара принимали участие 8 человек и 2 единицы техники.