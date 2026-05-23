Бабушки-волонтеры из Талдыкоргана читают сказки по WhatsApp и танцуют флешмобы

В Талдыкоргане бабушки читают детям сказки по WhatsApp, учат английский язык и выходят на сцену танцевать флэш-мобы. Уже 21 год при дворовом клубе «Мушелтой» работает необычное сообщество пенсионерок-волонтеров, где умудренные жизнью женщины доказывают, что возраст – всего лишь цифра в паспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня бесплатные кружки клуба посещают около 150 детей. Раньше воспитанников было почти втрое больше — около 450. Однако даже несмотря на отсутствие финансирования, работа здесь не останавливается.

Главная особенность клуба — уникальная атмосфера, где дети и бабушки становятся настоящими друзьями.

Если ребенок не может выйти из дома, бабушки записывают для него сказки и отправляют голосовые сообщения через WhatsApp мессенджер. Так они поддерживают детей с особыми потребностями и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

— Современные дети другие, поэтому и подход нужен современный. Мы даже сказки по WhatsApp отправляем. Ребенок слушает, улыбается, ждет новых историй. Для нас главное — подарить внимание и тепло. У нас нет чужих детей, все свои, — рассказывает руководитель клуба Дания Кыдырбаева.

Сегодня в клубе работают четыре сотрудника, а помогают им почти 30 бабушек-волонтеров. Самой старшей участнице уже за 80 лет, самой молодой — чуть больше 60. Несмотря на возраст, пенсионерки ведут настолько активную жизнь, что порой удивляют даже молодежь.

Они изучают английский язык, осваивают музыкальные инструменты, играют в театральных постановках и участвуют в городских мероприятиях. Многие признаются — раньше никогда не держали в руках домбру и не выступали на сцене.

Особая гордость клуба — единственный в городе кукольный театр «Алдар көсе». Все куклы здесь авторские, сделаны вручную самими бабушками. За годы работы они написали около 50 сценариев для постановок.

Главные зрители — воспитанники детских садов, школьники и дети, посещающие адаптационный центр «Байтерек».

Кроме спектаклей и концертов, пенсионерки проводят флешмобы и праздники для детей. На День защиты детей и другие мероприятия они переодеваются в аниматоров, танцуют вместе с ребятами и буквально заряжают их своей энергией.

— Когда начинается музыка, про возраст вообще забываешь. Некоторые бабушки даже костыли оставляют в стороне и идут танцевать. Дети смеются, радуются, а вместе с ними молодеем и мы сами, — с улыбкой рассказывает Дания Кыдырбаева.

В клубе также проводят встречи со школьниками и анкетирования о толерантном отношении к детям с ограниченными возможностями. Здесь уверены: доброте и уважению нужно учить не словами, а личным примером.

Совсем скоро волонтеры планируют организовать совместные выезды на природу вместе с детьми, чтобы ещё больше укрепить дружбу между поколениями.

И все это — без спонсоров и большого бюджета. Просто потому, что несколько десятков бабушек однажды решили, что их время, забота и любовь могут сделать чью-то жизнь счастливее.

