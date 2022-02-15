Бабушка забыла внучку в автобусе в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске бабушка случайно оставила маленькую внучку в автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О неординарном в работе полицейских случае рассказал в социальной сети начальник городского управления полиции Жандос Мухатов.
В участковый пункт полиции №12 по ул.Хименко обратился водитель автобуса маршрута №22. Он привел девочку 4-5 лет, которую оставили в автобусе.
«На остановке возле ресторана «Туркестан» подошла женщина и сообщила, что в салоне забыли девочку. После я высадил пассажиров и отвез ребенка в ближайший опорный пункт полиции», - рассказал водитель Валерий Станковой.
Для установления родителей девочки незамедлительно ориентировали личный состав управления полиции: участковых, сотрудников ювенальной полиции, батальон патрульной полиции. Удалось установить личность матери ребенка.
«Как выяснилось, девочку в автобусе забыла ее бабушка. Она поехала за старшей внучкой в школу, по забывчивости вышла и оставила младшую девочку в автобусе. Необходимо быть бдительными и внимательными по отношению к своим детям, находясь в общественных местах, торговых домах, рынках, автобусах» – предупредила начальник ювенальной полиции города Эльмира Абушева.
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