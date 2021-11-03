Бабушка сдала полиции внучку-наркоманку в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка из Семея добровольно сдала наркотические вещества, которые принадлежали ее внучке, полицейским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в отдел по противодействию наркопреступности обратилась 65-летняя пенсионерка. Она, беспокоясь за здоровье 18-летней внучки, принесла её наркотические средства, которые девушка хранила у себя в квартире.

«Согласно заключению экспертизы вещество является наркотическим средством - марихуана высушенная общим весом 1,92 грамма», - пояснили в пресс-службе.

По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК РК.