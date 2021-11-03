+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бабушка сдала полиции внучку-наркоманку в Семее

3 Ноября 2021 08:53
Поделиться:
Бабушка сдала полиции внучку-наркоманку в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка из Семея добровольно сдала наркотические вещества, которые принадлежали ее внучке, полицейским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге Участковый пункт полиции открыли в одном из сел Акмолинской области 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в отдел по противодействию наркопреступности обратилась 65-летняя пенсионерка. Она, беспокоясь за здоровье 18-летней внучки, принесла её наркотические средства, которые девушка хранила у себя в квартире.

«Согласно заключению экспертизы вещество является наркотическим средством - марихуана высушенная общим весом 1,92 грамма», - пояснили в пресс-службе.

По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге
Участковый пункт полиции открыли в одном из сел Акмолинской области
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив