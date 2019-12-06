Бабушка планировала перевезти в Казахстан золотые изделия в подгузниках внука
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Бабушка пыталась провезти золотые изделия в Казахстан в подгузнике внука, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В таможенном комитете Узбекистана отмечают, что своевременно пресекаются все факты незаконного перемещения через таможенные границы РУ ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней.
Так, 6 декабря на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» УГТК (погранпереход Жибек-жолы Туркестанская область) по Ташкентской области выявлен подобный факт правонарушения. В частности, женщина пыталась провезти в Казахстан золотые ювелирные изделия в виде 6 цепочек, 4 браслетов и 1 кольца, заранее скрыв их внутри подгузника своего двухлетнего внука.
Общий вес не задекларированных и не заявленных при устном опросе ювелирных украшений составил 1 кг 115 граммов. Предварительная стоимость драгметалла оценивается в размере 334 млн 500 тысяч сумов (около 13,5 млн. тенге).
В настоящее время по факту правонарушения проводятся таможенные проверки.
- В Туркестане построят уникальную мечеть
- Консул РУ поблагодарил полицейских Актобе за помощь узбекистанцам на дорогах
- Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан
- Государственный духовой оркестр Казахстана выступил в Ташкенте
- Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы
- Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана