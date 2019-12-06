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Бабушка планировала перевезти в Казахстан золотые изделия в подгузниках внука

6 Декабря 2019 22:00
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Бабушка планировала перевезти в Казахстан золотые изделия в подгузниках внука

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Бабушка пыталась провезти золотые изделия в Казахстан в подгузнике внука, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В таможенном комитете Узбекистана отмечают, что своевременно пресекаются все факты незаконного перемещения через таможенные границы РУ ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней.

Так, 6 декабря на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» УГТК (погранпереход Жибек-жолы Туркестанская область) по Ташкентской области выявлен подобный факт правонарушения. В частности, женщина пыталась провезти в Казахстан золотые ювелирные изделия в виде 6 цепочек, 4 браслетов и 1 кольца, заранее скрыв их внутри подгузника своего двухлетнего внука.

Общий вес не задекларированных и не заявленных при устном опросе ювелирных украшений составил 1 кг 115 граммов. Предварительная стоимость драгметалла оценивается в размере 334 млн 500 тысяч сумов (около 13,5 млн. тенге).

В настоящее время по факту правонарушения проводятся таможенные проверки.

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Ключевые слова: Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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