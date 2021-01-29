Баббитовые слитки на шесть млн тенге украл мужчина в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане мужчина украл баббитовые слитки на шесть миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

19 декабря прошлого года в УП города Жезказгана Карагандинской области поступило сообщение, что на одном из предприятий произошла кража слитков баббита. Сумма ущерба составила более шесть миллионов тенге.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение склада, взломав металлические решетки. Похищенный металл, судя по оставленным на месте происшествия протекторам шин, он вывез на автомашине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В ходе кропотливых оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в течение месяца, полицейские установили транспортное средство, которое использовалось во время кражи. Также стала известна и личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Вскоре он был задержан и доставлен в УП города Жезказгана, где дал признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.